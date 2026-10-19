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Invito all'acquisto per Pinnacle West Capital

Finanza
Invito all'acquisto per Pinnacle West Capital
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Ottima performance per il gruppo attivo nella produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità, tra i titoli dell'indice S&P-500, che ha chiuso in rialzo dell'1,81%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Pinnacle West Capital presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 103,4 USD, con stop loss impostato a quota 86,18 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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