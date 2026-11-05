Londra: giornata depressa per Shell

(Teleborsa) - Ribasso per il distributore di petrolio e gas naturale , che presenta una flessione dell'1,88%.



La tendenza ad una settimana di Shell è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Shell . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 37,43 sterline. Primo supporto visto a 37,04. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 36,84.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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