Londra: giornata depressa per Shell
(Teleborsa) - Ribasso per il distributore di petrolio e gas naturale, che presenta una flessione dell'1,88%.
La tendenza ad una settimana di Shell è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Shell. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 37,43 sterline. Primo supporto visto a 37,04. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 36,84.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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