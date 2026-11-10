Milano 13:29
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Londra: movimento negativo per Shell

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per Shell
Rosso per il distributore di petrolio e gas naturale, che sta segnando un calo del 2,05%.
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