Nebius Group scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda tecnologica che fornisce infrastrutture e servizi per lo sviluppo di AI , che tratta in perdita del 16,65% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Nebius Group è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 109,2 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 130,7. Il peggioramento di Nebius Group è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 100,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```