Milano 17:35
50.506 -1,03%
Nasdaq 18:52
26.844 -5,60%
Dow Jones 18:52
51.807 -2,90%
Londra 17:40
10.783 -0,43%
Francoforte 17:35
26.325 -0,43%

Astera Labs scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori, In breve
Astera Labs scambia in rosso a New York
In forte ribasso la società che fornisce soluzioni di connettività basate su semiconduttori per infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale, che mostra un -15,82%.
Condividi
```