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New York: Boeing in forte calo

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New York: Boeing in forte calo
Si muove in perdita il colosso dell'aereonautica, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,92% sui valori precedenti.
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