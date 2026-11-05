New York: scambi in positivo per Chevron
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso petrolifero statunitense, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%.
Lo scenario su base settimanale del gigante oil di San Ramon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di medio periodo di Chevron confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 222,4 USD con primo supporto visto a 219,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 217.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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