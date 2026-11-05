New York: scambi in positivo per Chevron

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il colosso petrolifero statunitense , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,92%.



Lo scenario su base settimanale del gigante oil di San Ramon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Le implicazioni di medio periodo di Chevron confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 222,4 USD con primo supporto visto a 219,1. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 217.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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