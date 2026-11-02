New York: in calo Chevron

(Teleborsa) - Pressione sul colosso petrolifero statunitense , che tratta con una perdita del 2,39%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del gigante oil di San Ramon , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di Chevron è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 232,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 228,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 235,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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