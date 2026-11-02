New York: in calo Chevron
(Teleborsa) - Pressione sul colosso petrolifero statunitense, che tratta con una perdita del 2,39%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Dow Jones mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa del gigante oil di San Ramon, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Chevron è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 232,2 USD, mentre il primo supporto è stimato a 228,6. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 235,8.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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