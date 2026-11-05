Milano 17:07
50.246 -1,54%
Nasdaq 17:07
26.745 -5,95%
Dow Jones 17:07
52.034 -2,48%
Londra 17:07
10.778 -0,47%
Francoforte 17:07
26.241 -0,74%

Oro: 4.117,22 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 4.117,22 dollari alle 15:40
L'Oro vale 4.117,22 dollari l'oncia (+1,31%) alle 15:40.
Condividi
```