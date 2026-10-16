Milano
17:07
49.910
+1,04%
Nasdaq
17:07
29.530
-1,35%
Dow Jones
17:07
52.392
+0,41%
Londra
17:07
10.883
+0,40%
Francoforte
17:07
25.656
+1,08%
Venerdì 16 Ottobre 2026, ore 17.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Oro: 4.169,7 dollari alle 15:40
Oro: 4.169,7 dollari alle 15:40
In breve
,
Finanza
16 ottobre 2026 - 15.40
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'Oro vale 4.169,7 dollari l'oncia (-0,03%) alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Oro: 4.156,83 dollari alle 11:30
Oro: 4.173,07 dollari alle 15:40
Oro: 4.332,15 dollari alle 15:40
Oro: 4.146,44 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Gold Spot
+0,05%
Altre notizie
Oro: 4.167,2 dollari alle 19:30
Oro: 4.133,16 dollari alle 19:30
Oro: 4.133,65 dollari alle 08:30
Oro: 4.337,87 dollari alle 19:30
Oro: 4.320,06 dollari alle 08:30
Oro: 4.184,21 dollari alle 15:40
Guide
Profit warning: cos’è e perché può far crollare un titolo prima della trimestrale
Un’azienda può arrivare a una data fissata per la presentazione dei risultati con una parte significativa dell’andamento del periodo già nota al management.
leggi tutto