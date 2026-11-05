Parigi: risultato positivo per BNP Paribas

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la banca francese , che tratta in utile dell'1,94% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di BNP Paribas evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l' Istituto d'oltralpe rispetto all'indice.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 94,07 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 92,85. L'equilibrata forza rialzista di BNP Paribas è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 95,29.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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