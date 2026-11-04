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/ Parigi: balza in avanti BNP Paribas
Parigi: balza in avanti BNP Paribas
Migliori e peggiori
,
In breve
04 novembre 2026 - 09.50
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Apprezzabile rialzo per la
banca francese
, in guadagno del 2,43% sui valori precedenti.
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