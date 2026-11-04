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Parigi: balza in avanti BNP Paribas

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: balza in avanti BNP Paribas
Apprezzabile rialzo per la banca francese, in guadagno del 2,43% sui valori precedenti.
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