Piazza Affari: giornata depressa per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda italo-francese di semiconduttori , che tratta con una perdita dell'1,87%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di STMicroelectronics , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico del produttore di chip mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 39,75 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 40,41. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 39,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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