Piazza Affari: calo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Rosso per l' azienda italo-francese di semiconduttori , che sta segnando un calo del 3,07%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di STMicroelectronics rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La situazione di medio periodo del produttore di chip resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 42,11 Euro. Supporto visto a quota 41,54. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 42,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```