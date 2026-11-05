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Piazza Affari: risultato positivo per Technogym

Migliori e peggiori
Piazza Affari: risultato positivo per Technogym
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,92%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Technogym rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Technogym rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 15,42 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14,98. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,86.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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