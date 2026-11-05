Punta al rialzo la performance dei mercati europei, a Milano raffica di trimestrali

(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei
, con il FTSE MIB
che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. A Milano, tornata di trimestrali con Fineco
che a ottobre registra un record di nuovi clienti
, Tenaris
che nel quarto trimestre
si attende ricavi ed EBITDA in aumento, Leonardo
che ha consuntivato ordini record
nei 9 mesi, Nexi
che ha riportato ricavi
per 2,67 miliardi nei nove mesi e BPER
che ha chiuso i primi nove mesi con un utile
di 2 miliardi. Inoltre, Stellantis
ha nominato Pablo Di Si
a Chief Operating Officer per il Nord America e American Brands, con effetto immediato.Cambi, commodity, tassi
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,125. Seduta positiva per l'oro
, che sta portando a casa un guadagno dell'1,50%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,31%.
Lo Spread
migliora, toccando i +102 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,30%.I listini europei Tra i mercati del Vecchio Continente
giornata moderatamente positiva per Francoforte
, che sale di un frazionale +0,43%, buoni spunti su Londra
, che mostra un ampio vantaggio dello 0,86%, e ben impostata Parigi
, che mostra un incremento dell'1,16%.
Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
avanza in maniera frazionale, arrivando a 53.883 punti.
Positivo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,95%); sulla stessa tendenza, in denaro il FTSE Italia Star
(+1,07%).I migliori e peggiori titoli di Piazza Affari
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, effervescente Amplifon
, con un progresso del 5,10%.
Tonica Fineco
che evidenzia un bel vantaggio del 2,84%.
In luce Tenaris
, con un ampio progresso del 2,25%.
Andamento positivo per Stellantis
, che avanza di un discreto +1,77%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo
, che ottiene -3,56%.
Spicca la prestazione negativa di Fincantieri
, che scende del 2,16%. ENI
scende del 2,09%.
Calo deciso per STMicroelectronics
, che segna un -1,77%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Technogym
(+3,19%), Mondadori
(+3,08%), Ferragamo
(+2,85%) e Safilo
(+2,73%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico
, che prosegue le contrattazioni a -2,53%.
Sotto pressione WIIT
, con un forte ribasso dell'1,78%.
Soffre BF
, che evidenzia una perdita dell'1,55%.
Discesa modesta per GVS
, che cede un piccolo -1,01%.
Tra i dati macroeconomici rilevanti
: Giovedì 05/11/2026
08:00 Germania
: Ordini industria, mensile (atteso 4,6%; preced. -10,1%)
08:45 Francia
: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,5%)
10:00 Italia
: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea
: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,9%; preced. 8,2%).