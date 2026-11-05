Milano 11:11
51.088 +0,11%
Nasdaq 4-nov
28.437 0,00%
Dow Jones 4-nov
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Londra 11:11
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Francoforte 11:11
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Punta al rialzo la performance dei mercati europei, a Milano raffica di trimestrali

Commento, Finanza, Spread
Punta al rialzo la performance dei mercati europei, a Milano raffica di trimestrali
(Teleborsa) - Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. A Milano, tornata di trimestrali con Fineco che a ottobre registra un record di nuovi clienti, Tenaris che nel quarto trimestre si attende ricavi ed EBITDA in aumento, Leonardo che ha consuntivato ordini record nei 9 mesi, Nexi che ha riportato ricavi per 2,67 miliardi nei nove mesi e BPER che ha chiuso i primi nove mesi con un utile di 2 miliardi. Inoltre, Stellantis ha nominato Pablo Di Si a Chief Operating Officer per il Nord America e American Brands, con effetto immediato.

Cambi, commodity, tassi

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,125. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dell'1,50%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,31%.

Lo Spread migliora, toccando i +102 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,30%.

I listini europei

Tra i mercati del Vecchio Continente giornata moderatamente positiva per Francoforte, che sale di un frazionale +0,43%, buoni spunti su Londra, che mostra un ampio vantaggio dello 0,86%, e ben impostata Parigi, che mostra un incremento dell'1,16%.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,30%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share avanza in maniera frazionale, arrivando a 53.883 punti.

Positivo il FTSE Italia Mid Cap (+0,95%); sulla stessa tendenza, in denaro il FTSE Italia Star (+1,07%).

I migliori e peggiori titoli di Piazza Affari

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, effervescente Amplifon, con un progresso del 5,10%.

Tonica Fineco che evidenzia un bel vantaggio del 2,84%.

In luce Tenaris, con un ampio progresso del 2,25%.

Andamento positivo per Stellantis, che avanza di un discreto +1,77%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo, che ottiene -3,56%.

Spicca la prestazione negativa di Fincantieri, che scende del 2,16%.

ENI scende del 2,09%.

Calo deciso per STMicroelectronics, che segna un -1,77%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Technogym (+3,19%), Mondadori (+3,08%), Ferragamo (+2,85%) e Safilo (+2,73%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su D'Amico, che prosegue le contrattazioni a -2,53%.

Sotto pressione WIIT, con un forte ribasso dell'1,78%.

Soffre BF, che evidenzia una perdita dell'1,55%.

Discesa modesta per GVS, che cede un piccolo -1,01%.

Tra i dati macroeconomici rilevanti:

Giovedì 05/11/2026
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 4,6%; preced. -10,1%)
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,3%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,5%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,9%; preced. 8,2%).
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