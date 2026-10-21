Borse europee deboli, riflettori sui conti tech. Petrolio in rialzo

Nuovi attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz che mettono a rischio le spedizioni

(Teleborsa) - Partenza debole per le principali Borse europee nonostante il recupero messo a segno dal settore tecnologico dopo i risultati superiori alle attese di alcune società legate all’intelligenza artificiale. Resta alta l’attenzione sulla sostenibilità degli investimenti nel comparto, con i conti di Meta e Tesla attesi in giornata.



L' Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,122. L' Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,21%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,98%. A sostenere le quotazioni del petrolio contribuiscono le tensioni nello Stretto di Hormuz, dopo i nuovi attacchi alle navi che mettono a rischio le spedizioni.



Balza in alto lo spread , posizionandosi a +117 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,59%.



Nello scenario borsistico europeo resta vicino alla parità Francoforte (-0,12%), tentenna Londra , con un modesto ribasso dello 0,22%, e piatta Parigi , che tiene la parità. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 49.039 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share ( Piazza Affari ), che si posiziona a 51.608 punti, in prossimità dei livelli precedenti.





I migliori e peggiori di Piazza Affari



Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben impostata Technoprobe , che mostra un incremento del 2,46%.



Tonica ENI che evidenzia un bel vantaggio dell'1,83%.



In luce Saipem , con un ampio progresso dell'1,54%.



Prysmian avanza dell'1,25%.



Dal lato dei ribassi, Nexi che prosegue le contrattazioni a -2,27%.



Giornata fiacca per Fincantieri , che segna un calo dell'1,26%.



Piccola perdita per Buzzi , che scambia con un -1,23%.



Tentenna Stellantis , che cede l'1,15%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Intercos (+1,78%), ERG (+1,46%), Caltagirone SpA (+1,44%) e D'Amico (+1,15%).



Le piÃ¹ forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo , che prosegue le contrattazioni a -2,98%.



Calo deciso per BF , che segna un -2,06%.



Sotto pressione Pirelli , con un forte ribasso dell'1,59%.



Soffre Moltiply Group , che evidenzia una perdita dell'1,52%.

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