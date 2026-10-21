Borse europee deboli, riflettori sui conti tech. Petrolio in rialzo
Nuovi attacchi alle navi nello Stretto di Hormuz che mettono a rischio le spedizioni
(Teleborsa) - Partenza debole per le principali Borse europee nonostante il recupero messo a segno dal settore tecnologico dopo i risultati superiori alle attese di alcune società legate all’intelligenza artificiale. Resta alta l’attenzione sulla sostenibilità degli investimenti nel comparto, con i conti di Meta e Tesla attesi in giornata.
L'Euro / dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,122. L'Oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,21%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,98%. A sostenere le quotazioni del petrolio contribuiscono le tensioni nello Stretto di Hormuz, dopo i nuovi attacchi alle navi che mettono a rischio le spedizioni.
Balza in alto lo spread, posizionandosi a +117 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,59%.
Nello scenario borsistico europeo resta vicino alla parità Francoforte (-0,12%), tentenna Londra, con un modesto ribasso dello 0,22%, e piatta Parigi, che tiene la parità. A Milano, il FTSE MIB è sostanzialmente stabile e si posiziona su 49.039 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si posiziona a 51.608 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
I migliori e peggiori di Piazza Affari
Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben impostata Technoprobe, che mostra un incremento del 2,46%.
Tonica ENI che evidenzia un bel vantaggio dell'1,83%.
In luce Saipem, con un ampio progresso dell'1,54%.
Prysmian avanza dell'1,25%.
Dal lato dei ribassi, Nexi che prosegue le contrattazioni a -2,27%.
Giornata fiacca per Fincantieri, che segna un calo dell'1,26%.
Piccola perdita per Buzzi, che scambia con un -1,23%.
Tentenna Stellantis, che cede l'1,15%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Intercos (+1,78%), ERG (+1,46%), Caltagirone SpA (+1,44%) e D'Amico (+1,15%).
Le piÃ¹ forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo, che prosegue le contrattazioni a -2,98%.
Calo deciso per BF, che segna un -2,06%.
Sotto pressione Pirelli, con un forte ribasso dell'1,59%.
Soffre Moltiply Group, che evidenzia una perdita dell'1,52%.
```