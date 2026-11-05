Vola a New York Corpay

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società di pagamenti aziendali , che tratta in rialzo del 13,05%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che Corpay mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +19,54%, rispetto a -2,55% dell' indice del basket statunitense ).





L'esame di breve periodo del fornitore di soluzioni per la gestione delle spese aziendali classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 483,6 USD e primo supporto individuato a 458,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 508,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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