Milano 3-nov
49.942 -0,01%
Nasdaq 3-nov
28.180 +0,68%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 3-nov
10.638 -1,14%
Francoforte 3-nov
25.865 -0,45%

Vola a New York GE Vernova

Migliori e peggiori, In breve
Vola a New York GE Vernova
Seduta decisamente positiva per l'industria di energia elettrica, che tratta in rialzo del 6,97%.
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