Airbnb vola a Wall Street: il titolo festeggia l'outlook rivisto al rialzo

(Teleborsa) - Brillante rialzo per AirBnb
, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 12,30%.
Il colosso degli affitti brevi ha migliorato le previsioni
di crescita dei ricavi per l’intero esercizio.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di AirBnb
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 194,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 185,9. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 202,8.