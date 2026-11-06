New York: exploit di AirBnb
(Teleborsa) - Protagonista il portale online utilizzato per gli affitti brevi di alloggi, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'11,53%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di AirBnb più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di AirBnb è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 193,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 185. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 201,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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