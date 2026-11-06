Attese positive per Prologis
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Ribasso scomposto per la società attiva nella distribuzione industriale, tra i titoli dell'indice S&P-500, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,14% sui valori precedenti, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico evidenzia una propensione all'acquisto di Prologis ai prezzi attuali pari a 128,6 USD, con stop loss individuato in area 65,06 Dollari USA, favorendo così la possibilità di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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