Tono rialzista per Prologis
(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Sottotono la società attiva nella distribuzione industriale, tra i titoli dell'indice S&P-500, che chiude la seduta con un calo dello 0,94%, anche se il quadro tecnico di medio periodo rimane positivo.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 125,8 USD, con stop loss individuato a livello 65,06 Dollari USA, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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