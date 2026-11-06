Milano 9:13
49.924 -1,15%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 9:13
10.608 -1,62%
25.884 -1,67%

Borsa: Male Tokyo, in discesa -6,22% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta a 57.280,68 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Tokyo, in discesa -6,22% alle 07:20
Tokyo perde terreno e riporta un -6,22% alle 07:20, scambiando a 57.280,68 punti.
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