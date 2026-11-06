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Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (-0,09% alle 19:30)
Il Dow Jones si muove sulla parità a 51.474,49 punti
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06 novembre 2026 - 19.30
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L'indice del principale listino americano mostra un -0,09% alle 19:30 e continua gli scambi a 51.474,49 punti.
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