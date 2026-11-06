Milano 17:35
50.053 -0,90%
Nasdaq 19:33
27.049 +1,57%
Dow Jones 19:33
51.533 +0,02%
Londra 17:35
10.674 -1,01%
Francoforte 17:35
25.820 -1,92%

Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (-0,09% alle 19:30)

Il Dow Jones si muove sulla parità a 51.474,49 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità il Dow Jones (-0,09% alle 19:30)
L'indice del principale listino americano mostra un -0,09% alle 19:30 e continua gli scambi a 51.474,49 punti.
Condividi
```