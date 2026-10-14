Milano 14-ott
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Nasdaq 14-ott
29.951 -2,02%
Dow Jones 14-ott
51.621 -0,09%
Londra 14-ott
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Francoforte 14-ott
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Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,09%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 51.622,32 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,09%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente -0,09%, archiviando la seduta a 51.622,32 punti.
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