"Buy" per Bankinter

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Grande giornata per la banca spagnola , tra i componenti dell' Ibex 35 , che mette a segno un rialzo dell'1,78%.





Operatività odierna:

Le azioni di Bankinter , su questi prezzi fissati a 14,58 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 13,54 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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