"Buy" per Bankinter
(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre
Grande giornata per la banca spagnola, tra i componenti dell'Ibex 35, che mette a segno un rialzo dell'1,78%.
Operatività odierna:
Le azioni di Bankinter, su questi prezzi fissati a 14,58 Euro, suscitano l'interesse del mercato e sono da mettere in portafoglio, con stop loss posto a quota 13,54 Euro, vista la possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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