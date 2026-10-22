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Madrid: vendite diffuse su Bankinter

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: vendite diffuse su Bankinter
Scende sul mercato la banca spagnola, che soffre con un calo del 4,06%.
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