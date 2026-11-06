Milano 16:16
50.006 -0,99%
Nasdaq 16:16
27.182 +2,07%
Dow Jones 16:16
51.607 +0,16%
Londra 16:16
10.650 -1,23%
Francoforte 16:16
25.808 -1,96%

Cambi: euro a 0,8339 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8339 sterline alle 15:41
Euro a 0,8339 sulla sterlina inglese alle 15:41.
Condividi
```