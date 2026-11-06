Milano 16:16
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Dow Jones 16:17
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Londra 16:17
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Francoforte 16:16
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Cambi: euro a 1,1145 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1145 dollari alle 15:41
Euro a 1,1145 sul dollaro alle 15:41.
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