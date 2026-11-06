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Dow Jones 5-nov
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Londra 12:49
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Cambi: euro a 1,1174 dollari alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1174 dollari alle 11:30
Euro a 1,1174 sul dollaro alle 11:30.
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