Milano 9:14
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Nasdaq 5-nov
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Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 9:14
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Cambi: euro a 1,1178 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
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