"Crescita, qualità e solidità": Lovaglio sintetizza così i conti MPS. Guidance alzata ancora

(Teleborsa) - "Se dovessi riassumere i primi nove mesi in tre parole, sarebbero: crescita, qualità e solidità". Così l'amministratore delegato di Banca MPS , Luigi Lovaglio, ha descritto i conti al 30 settembre 2026 durante la conference call con gli analisti.



"MPS continua a produrre risultati", ha esordito Lovaglio. Ha ricordato che l'utile del terzo trimestre è stato di 543 milioni di euro, in crescita del 14,6% sullo stesso trimestre del 2025. Al di là del risultato finale, secondo l'AD, a emergere è soprattutto "la qualità della nostra performance". Nei nove mesi i ricavi sono cresciuti di quasi il 6% (+5,6%) con costi operativi stabili. Il risultato operativo lordo si è così avvicinato ai 3,5 miliardi (+10,2%) e il cost/income è sceso al 43%. "Questa è una crescita profittevole", ha detto.



Lovaglio ha sottolineato anche la maggiore diversificazione dei ricavi. Il margine di interesse ha superato i 3,2 miliardi, sostenuto da maggiori volumi di prestiti e dalla gestione efficace degli spread commerciali. Le commissioni sono arrivate a quasi 1,9 miliardi, grazie alla crescita di wealth management e advisory. Questo, secondo l'AD, dimostra il contributo crescente delle attività a minore assorbimento di capitale.



Lo slancio commerciale resta forte. Gli impieghi sono saliti a 133 miliardi (quasi +7% anno su anno), la raccolta indiretta a 194 miliardi (+6,7%) e le attività finanziarie totali della clientela a 300 miliardi. Lovaglio ha rivendicato anche una "rigorosa disciplina su rischi, costi e capitale". L'NPE ratio lordo è al 2,4%, il costo del rischio è di 38 punti base nei nove mesi e il CET1 ratio è al 16,4%, a conferma della solidità e della flessibilità finanziaria del gruppo.



Infine l'AD ha ricordato che la banca ha alzato ancora la guidance 2026 sull'utile ante imposte, ora prevista sopra 3,7 miliardi di euro. Una revisione che, ha detto, "rafforza la traiettoria degli utili del nostro gruppo".







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