MPS, Lovaglio: rispettiamo pienamente la decisione degli azionisti

(Teleborsa) - Banca Monte dei Paschi di Siena "rispetta pienamente" la decisione presa dagli azionisti la scorsa settimana sulle proposte strategiche sottoposte all'assemblea. Lo ha detto l'amministratore delegato Luigi Lovaglio in apertura della conference call sui risultati dei primi nove mesi del 2026.



"La scorsa settimana i nostri azionisti hanno espresso la loro decisione sulle proposte strategiche sottoposte all'assemblea. Rispettiamo pienamente la decisione e andiamo avanti con la stessa disciplina e lo stesso senso di responsabilità che ci hanno sempre guidato", ha dichiarato Lovaglio. "Il nostro focus resta chiaro: produrre risultati, sostenere i nostri clienti e le nostre persone e continuare a creare valore per tutti i nostri azionisti".



Secondo l'AD, i conti dei nove mesi sono "un'ulteriore prova della solidità e della qualità del nostro franchise e della nostra capacità di eseguire con costanza, anche in un periodo segnato da sviluppi strategici significativi". I risultati riflettono inoltre la profonda conoscenza della banca da parte del management e la capacità di trasformarla in valore sostenibile.



Nei primi nove mesi il gruppo ha registrato un utile netto di 1.657 milioni di euro, in crescita del 21,2% anno su anno. Con la presentazione, la banca ha anche alzato la guidance 2026: ora prevede un utile ante imposte sopra 3,7 miliardi, rispetto ai 3,6 miliardi indicati ad agosto. La nuova stima tiene conto anche degli effetti dell'esito dell'assemblea sulla fusione con Mediobanca .

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