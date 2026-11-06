Milano 14:32
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Dow Jones 5-nov
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Londra 14:32
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Francoforte 14:32
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Francoforte: balza in avanti Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Lanxess
Bene la compagnia chimica tedesca, con un rialzo del 2,39%.
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