Milano
17:35
50.035
+0,58%
Nasdaq
18:28
30.700
-0,59%
Dow Jones
18:28
51.862
+0,40%
Londra
17:35
10.656
+0,99%
Francoforte
17:35
25.278
+0,76%
Lunedì 12 Ottobre 2026, ore 18.45
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Francoforte: giornata depressa per Lanxess
Francoforte: giornata depressa per Lanxess
Migliori e peggiori
,
In breve
12 ottobre 2026 - 13.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Pressione sulla
compagnia chimica tedesca
, che tratta con una perdita del 2,60%.
Condividi
Leggi anche
Francoforte: rosso per Lanxess
Francoforte: andamento negativo per Lanxess
Francoforte: giornata depressa per Lanxess
Pesante sul mercato di Francoforte Lanxess
Titoli e Indici
Lanxess
-3,78%
Altre notizie
Francoforte: positiva la giornata per Lanxess
Francoforte: positiva la giornata per Lanxess
Francoforte: rosso per Lanxess
Crolla a Francoforte Lanxess
Francoforte: scambi negativi per Lanxess
Francoforte: movimento negativo per Lanxess
Guide
Credit spread: cos’è, come si calcola e cosa indica sul rischio di obbligazioni e titoli di Stato
Il credit spread indica quanto rendimento in più offre un’obbligazione rispetto a un titolo considerato più sicuro e utilizzato come riferimento.
leggi tutto