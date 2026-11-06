Francoforte: in calo SAP

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia software tedesca , che passa di mano con un calo del 2,97%.



Il confronto del titolo con il DAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SAP rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo della società tech mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 213,1 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 207,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 218,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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