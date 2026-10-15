Francoforte: scambi al rialzo per SAP

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia software tedesca , in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti.



Comparando l'andamento del titolo con il DAX , su base settimanale, si nota che SAP mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,94%, rispetto a +0,75% dell' indice della Borsa di Francoforte ).





L'esame di breve periodo della società tech classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 201,5 Euro e primo supporto individuato a 198,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 204,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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