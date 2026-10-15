Francoforte: scambi al rialzo per SAP
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia software tedesca, in guadagno dell'1,88% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che SAP mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,94%, rispetto a +0,75% dell'indice della Borsa di Francoforte).
L'esame di breve periodo della società tech classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 201,5 Euro e primo supporto individuato a 198,9. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 204,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```