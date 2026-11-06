Gala annuale "Be the Hope": assegnato Ripple of Hope Award

e premi Associazione Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center Italia

(Teleborsa) - Una serata dedicata ai diritti umani, al valore dell’impegno civile e alla responsabilità di costruire una società più giusta e inclusiva alla quale hanno partecipato autorevoli rappresentanti del mondo delle Istituzioni, dell’economia, delle professioni e del Terzo Settore: è il ritratto del tradizionale gala annuale “Be the Hope” organizzato ieri a Milano dal Robert and Ethel Kennedy Human Rights Center Italia.



L’evento, al quale ha partecipato Kerry Kennedy, figlia del senatore Robert F. Kennedy e Presidente Onorario di KHR Italia, ha visto premiati con i Kennedy Human Rights Italia Awards persone, istituzioni e organizzazioni che si sono particolarmente distinte nella difesa dei diritti umani, della giustizia sociale e della dignità della persona.



In particolare, hanno ricevuto il riconoscimento la Fondazione Riccardo Catella, per la quale hanno ritirato il premio il Presidente Manfredi Catella e la Direttrice generale Kelly Russell Catella “per aver tradotto in un’azione etica e visionaria la lezione di Robert F. Kennedy, secondo cui il valore di una società non si misura dal mero sviluppo economico, ma dalla bellezza dell’ambiente, dalla sostenibilità e dal benessere delle persone”; la Fondazione Città della Speranza Ente Filantropico, con il fondatore Giovanni Franco Masello “per aver tradotto in un impegno quotidiano e rigoroso la lezione di Robert F. Kennedy, secondo cui il valore di una società si misura dalla salute e dal futuro dei suoi bambini”; l’Associazione Civile Giorgio Ambrosoli con il Presidente Onorario Umberto Ambrosoli e il Presidente Roberto Notarbartolo Di Villarosa “per il suo instancabile impegno nella promozione della cultura della legalità, nell'affermazione dell'etica pubblica e professionale e nella difesa del coraggio civico quale pilastro fondante della democrazia e dei diritti umani” e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nicola Gratteri, “che ha tradotto l'eredità etica di Robert F. Kennedy in un impegno costante e rigoroso a difesa della legalità, della giustizia e della dignità umana”.







I premi conferiti nel corso del gala hanno voluto riconoscere percorsi ed esperienze differenti, accomunati dalla capacità di trasformare i valori in iniziative tangibili, generando un impatto positivo sulle persone e sulle comunità. Storie di coraggio, determinazione e responsabilità che testimoniano come la difesa dei diritti umani non sia soltanto un principio da affermare, ma un impegno quotidiano che richiede partecipazione, consapevolezza e visione.



Partner della serata Christie's, che ha curato l’asta benefica con lotti esclusivi messi a disposizione da artisti, aziende e sostenitori di KHR Italia che ha raccolto fondi destinati a sostenere direttamente i programmi della Kennedy Human Rights Italia, tra cui in particolare: borsa di studio annuale per doposcuola gratuito, laboratori sui diritti umani e l’educazione civica nelle scuole, centri estivi gratuiti per bambini/e, progetto annuale “sbullonati” contro il bullismo in una scuola.



“Ci impegniamo per mettere al centro della nostra azione la memoria e l’attualità del pensiero di Robert F. Kennedy e di sua moglie Ethel, le cui azioni politiche e civili hanno lasciato un segno profondo e molto attuale nelle battaglie contro le discriminazioni e per una società fondata sull’uguaglianza delle opportunità. Un’eredità, perfettamente interpretata dalle personalità e dalle istituzioni premiate, che continua a lavorare con istituzioni, comunità e singoli cittadini per tradurre i principi e i valori dei Kennedy in azioni concrete” ha dichiarato Federico Moro, Segretario Generale Kennedy Human Rights Italia.



Consegnato, inoltre, il Ripple of Hope Award a Stefano Lucchini, Group Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo e Presidente di Kennedy Human Rights Italia. Il riconoscimento, tra i più prestigiosi conferiti dal network internazionale fondato dalla famiglia Kennedy, celebra personalità che hanno saputo trasformare ideali di giustizia, dialogo e responsabilità in azioni concrete a beneficio della collettività. Il premio è stato attribuito a Stefano Lucchini per il suo costante impegno nella promozione dei valori e della visione di Robert F. Kennedy e per il contributo determinante offerto alla crescita, al consolidamento e allo sviluppo di Kennedy Human Rights Italia.

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