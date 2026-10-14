Appuntamenti macroeconomici del 14 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Mercoledì 14/10/2026
03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 1%; preced. 0,8%)
03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 4,5%; preced. 3,8%)
08:00 Germania: Prezzi ingrosso, annuale (preced. 6,8%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,7%)
09:00 Spagna: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,9%; preced. 4,3%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -4,2%)
14:30 USA: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,4%)
14:30 USA: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,6%; preced. 3,4%)
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