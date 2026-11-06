Invito all'acquisto per PDD Holdings

(Teleborsa) - Chiusura del 5 novembre

Ottima performance per la società di commercio globale , tra i titoli dell'indice Nasdaq 100 , che ha chiuso in rialzo del 2,19%.





Operatività odierna:

A livello operativo, si evidenzia l'appeal degli investitori su PDD Holdings disposti all'acquisto ai prezzi correnti pari a 83,95 USD, con stop loss stimato a quota 80,59 Dollari USA. Ciò favorisce una circostanza di profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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