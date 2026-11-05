New York: positiva la giornata per PDD Holdings

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di commercio globale , con una variazione percentuale dell'1,91%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di PDD Holdings più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di breve periodo di PDD Holdings mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 85,44 USD. Rischio di discesa fino a 81,98 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 88,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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