Iveco, Tata Motors raggiunge il 96,29% del capitale

I risultati provvisori della riapertura dei termini

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati provvisori, durante la riapertura dei termini, conclusasi in data odierna, risultano portate in adesione all'opa promossa da Tata Motor su Iveco , 18.309.029 azioni ordinarie, pari a circa il 6,75% del capitale dell'emittente e delle Azioni Oggetto

dell'Offerta, per un controvalore complessivo di 263.650.017,60 euro.



Alla luce di quanto precede, qualora i risultati provvisori della Riapertura dei Termini siano confermati, tenuto conto (i) delle 238.157.212 Azioni Ordinarie già portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione (pari a circa l'87,81% del capitale sociale ordinario dell'Emittente), delle 18.309.029 Azioni Ordinarie portate in adesione all'Offerta durante la Riapertura dei Termini (pari a circa il 6,75% del capitale sociale ordinario dell'Emittente), delle 4.868.597 Azioni Proprie (pari a circa l'1,80% del capitale sociale ordinario dell'Emittente), e del fatto che, nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta (i.e., 4 settembre 2026) e la data odierna, l'Offerente non ha acquistato Azioni Ordinarie al di fuori dell'Offerta, l'Offerente verrà a detenere 256.466.241 Azioni Ordinarie, pari a circa il 96,29% del capitale sociale ordinario dell'Emittente, dedotte le Azioni Proprie.



Alla luce del fatto che l'Offerente, unitamente alle sue Affiliate, ha raggiunto una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale emesso e in circolazione dell'Emittente rappresentato da Azioni Ordinarie, e avendo l'Offerente dichiarato nel Documento di Offerta la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie dell'Emittente, l'Offerente rende noto che avvierà il Diritto di Acquisto dei Paesi Bassi con riferimento alle restanti Azioni Ordinarie attualmente in circolazione, e il Diritto di Acquisto dei Paesi Bassi potrà essere preceduto, a discrezione dell'Offerente, dall'attuazione della Scissione e della Vendita delle Azioni.



La tempistica, le modalità e i termini del Diritto di Acquisto dei Paesi Bassi e, ove attuate a discrezione dell'Offerente, della Scissione e della Vendita delle Azioni saranno comunicati al mercato in tempo utile mediante separato comunicato stampa, in conformità alla normativa e ai regolamenti applicabili.

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