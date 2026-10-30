Iveco, entrata ora a far parte di Tata Motors. OPA sarà riaperta dal 2 novembre

(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) promossa da Tata su Iveco , le società hanno annunciato il completamento del regolamento delle azioni portate in adesione. L'offerente detiene quindi 238.157.212 azioni, pari a circa l’89,42% del capitale sociale di Iveco, dedotte le Azioni Proprie. Di conseguenza, Iveco è entrata a far parte di Tata Motors.



Come già annunciato, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di Borsa aperta a partire dal giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, pertanto, per le sessioni del 2, 3, 4, 5 e 6 novembre 2026 (compresi).



A partire dalla data odierna, il CdA di Iveco è composto dai seguenti membri: N. Chandrasekaran, Non-Executive Director, con la carica di Chairperson e Senior Non-Executive Director; Olof Persson, Executive Director, con la carica di Chief Executive Officer; P. B. Balaji, Non-Executive Director, con la carica di Non-Independent Director A; Girish Wagh, Non-Executive Director, con la carica di Non-Independent Director A; Guenter Butschek, Non-Executive Director, con la carica di Independent Director B; e Charles Nichols, Non-Executive Director, con la carica di Independent Director B.



I risultati finanziari di Iveco relativi al terzo trimestre 2026 saranno resi noti il 3 novembre 2026, anziché il 5 novembre 2026, come precedentemente comunicato.

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