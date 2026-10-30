Iveco, entrata ora a far parte di Tata Motors. OPA sarà riaperta dal 2 novembre
(Teleborsa) - Con riferimento all'offerta pubblica di acquisto (OPA) promossa da Tata su Iveco, le società hanno annunciato il completamento del regolamento delle azioni portate in adesione. L'offerente detiene quindi 238.157.212 azioni, pari a circa l’89,42% del capitale sociale di Iveco, dedotte le Azioni Proprie. Di conseguenza, Iveco è entrata a far parte di Tata Motors.
Come già annunciato, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di Borsa aperta a partire dal giorno di Borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, pertanto, per le sessioni del 2, 3, 4, 5 e 6 novembre 2026 (compresi).
A partire dalla data odierna, il CdA di Iveco è composto dai seguenti membri: N. Chandrasekaran, Non-Executive Director, con la carica di Chairperson e Senior Non-Executive Director; Olof Persson, Executive Director, con la carica di Chief Executive Officer; P. B. Balaji, Non-Executive Director, con la carica di Non-Independent Director A; Girish Wagh, Non-Executive Director, con la carica di Non-Independent Director A; Guenter Butschek, Non-Executive Director, con la carica di Independent Director B; e Charles Nichols, Non-Executive Director, con la carica di Independent Director B.
I risultati finanziari di Iveco relativi al terzo trimestre 2026 saranno resi noti il 3 novembre 2026, anziché il 5 novembre 2026, come precedentemente comunicato.
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