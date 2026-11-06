Londra: performance negativa per London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Rosso per la società che gestisce la Borsa di Londra , che sta segnando un calo del 3,53%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che London Stock Exchange Group mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,51%, rispetto a -1,73% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo status tecnico di London Stock Exchange Group è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 95,51 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 93,13. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 97,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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