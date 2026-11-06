Madrid: nuovo spunto rialzista per Amadeus IT
(Teleborsa) - Scambia in profit l'azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi, che lievita dell'1,84%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Amadeus IT mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,19%, rispetto a +2,63% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Lo status tecnico di Amadeus IT è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 61,87 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 58,83. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 64,91.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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