Madrid: nuovo spunto rialzista per Amadeus IT

(Teleborsa) - Scambia in profit l' azienda spagnola che fornisce soluzioni IT per il settore globale del turismo e dei viaggi , che lievita dell'1,84%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Amadeus IT mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,19%, rispetto a +2,63% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Lo status tecnico di Amadeus IT è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 61,87 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 58,83. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 64,91.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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