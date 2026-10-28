Manovra al traguardo: flat tax per i giovani, si tratta ancora su Irpef

(Teleborsa) - Ancora qualche tassello
per completare il puzzle.
Quasi tutte le tessere "sono andate a punto",
la trattativa con l'Europa è conclusa e il testo della manovra si appresta a tagliare il traguardo, frutto della sintesi tra le richieste arrivate sul tavolo del governo e la coperta corta delle risorse, come ha ribadito più volte il Ministro dell'Economia Giorgetti. La quinta manovra targata Meloni, che parte da 23,5 miliardi approda oggi in un Cdm,
non ancora ufficialmente convocato ma previsto per le 15. Manovra vede il traguardo
Spazio dunque ad un pacchetto di misure fiscali per dare risposte ai giovani,
un fondo da 1 miliardo per il pensionamento anticipato, con un probabile rinvio delle misure ad un secondo momento, la detassazione delle tredicesime
ma per i redditi bassi e l'estensione dello stop al bollo auto ai van familiari. Irpef, si tratta ancora
Il tassello che manca è però quello centrale, ossia il taglio dell'Irpef.
Accontentare il ceto medio è la priorità di Forza Italia, ma un pallino anche della presidente Giorgia Meloni e il Mef ha avuto mandato di trovare in ogni modo le coperture."Far quadrare i conti e mantenere impegni presi""Siamo in dirittura d'arrivo sulla legge di bilancio"
con "l'obiettivo di fare quadrare i conti e mantenere gli impegni presi", afferma la premier che snocciola i capitoli della manovra: "i salari, la difesa del potere d'acquisto, attenzione al ceto medio
e alle imprese che investono e assumono, l'attenzione che va dedicata al tema del costo dell'energia, la sanità, la famiglia, i giovani saranno un focus della legge di bilancio" Dopo giorni "molto intensi", di lavoro "a testa bassa", ha detto ieri Giorgetti dopo che i leader di maggioranza sono tornati a confrontarsi per un ultimo vertice a Palazzo Chigi.