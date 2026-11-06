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New York: andamento sostenuto per Caterpillar
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Punta con decisione al rialzo la performance del
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, con una variazione percentuale del 2,41%.
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