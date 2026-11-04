Male Caterpillar sul mercato azionario di New York

(Teleborsa) - In forte ribasso il gigante delle macchine movimento terra , che mostra un -4,48%.



La tendenza ad una settimana di Caterpillar è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico di Caterpillar mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 589,8 USD con area di resistenza individuata a quota 605,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 583,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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