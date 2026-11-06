New York: Coherent in rally

(Teleborsa) - Effervescente la società tecnologica statunitense attiva nella fotonica e nei semiconduttori , che scambia con una performance decisamente positiva del 12,02%.



L'andamento di Coherent nella settimana, rispetto all' S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Analizzando lo scenario di Coherent si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 181,7 USD. Prima resistenza a 196. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 173,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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